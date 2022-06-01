Zoetis Plate

Direktorijum kompanija
Plate Zoetis kreću se od $92,460 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Analitičar na nižem nivou do $223,934 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zoetis. Poslednja izmena: 11/15/2025

Naučnik Podataka
Median $162K
Softverski Inženjer
Median $141K
Poslovni Analitičar
$92.5K

Menadžer Nauke o Podacima
$136K
Marketing Operacije
$198K
Dizajner Proizvoda
$121K
Menadžer Proizvoda
$104K
Menadžer Projekta
$121K
Prodaja
$101K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$224K
Menadžer Tehničkih Programa
$141K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zoetis je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $223,934. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zoetis je $135,675.

Drugi resursi