ZipRecruiter Plate

Plate ZipRecruiter kreću se od $79,600 ukupne kompenzacije godišnje za Ljudski Resursi na nižem nivou do $422,417 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ZipRecruiter. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Ful-stek softverski inženjer

Naučnik Podataka
Median $170K
Menadžer Proizvoda
Median $258K

Dizajner Proizvoda
Median $142K

UKs dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $294K
Računovođa
$91.3K
Poslovni Analitičar
$266K
Menadžer Nauke o Podacima
$293K
Ljudski Resursi
$79.6K
Marketing
$259K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ZipRecruiter, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ZipRecruiter je Softverski Inženjer at the Staff Software Engineer level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $422,417. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ZipRecruiter je $243,072.

