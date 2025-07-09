Direktorijum kompanija
Zippi Plate

Plate Zippi kreću se od $24,879 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $29,640 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zippi. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$26.3K
Људски Ресурси
$24.9K
Софтверски Инжењер
$29.6K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zippi je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $29,640. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zippi je $26,288.

Drugi resursi