Zipline Plate

Plate Zipline kreću se od $136,591 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $243,800 za Hardverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zipline. Poslednja izmena: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softverski Inženjer
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Menadžer Proizvoda
Median $157K
Poslovni Analitičar
$206K

Hardverski Inženjer
$244K
Pravni
$239K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zipline je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $243,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zipline je $199,702.

