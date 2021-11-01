Direktorijum kompanija
Zipcar
Zipcar Plate

Plate Zipcar kreću se od $27,975 ukupne kompenzacije godišnje za Analitičar Sajber Bezbednosti na nižem nivou do $253,980 za Šef Osoblja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zipcar. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $41.9K
Menadžer Proizvoda
Median $175K
Poslovne Operacije
$65.2K

Šef Osoblja
$254K
Analitičar Podataka
$143K
Naučnik Podataka
$131K
Dizajner Proizvoda
$185K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$28K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$235K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zipcar je Šef Osoblja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $253,980. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zipcar je $142,800.

