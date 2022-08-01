Direktorijum kompanija
Zip Plate

Plate Zip kreću se od $63,700 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Razvoj na nižem nivou do $231,150 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zip. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $200K

Ful-stek softverski inženjer

Poslovni Razvoj
$63.7K
Naučnik Podataka
$105K

Dizajner Proizvoda
$148K
Rekruter
$124K
Prodaja
$99.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$231K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Zip, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zip je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $231,150. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zip je $124,176.

