Zip Co Plate

Plate Zip Co kreću se od $23,460 ukupne kompenzacije godišnje za Finansijski Analitičar na nižem nivou do $247,755 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zip Co. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $90.3K

Backend softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $79.1K
Poslovni Analitičar
$150K

Analitičar Podataka
$43.2K
Naučnik Podataka
$248K
Finansijski Analitičar
$23.5K
Dizajner Proizvoda
$164K
Rekruter
$194K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$133K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zip Co je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $247,755. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zip Co je $132,760.

