Zions Bancorporation Plate

Plate Zions Bancorporation kreću se od $35,323 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $236,175 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zions Bancorporation. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $100K

Ful-stek softverski inženjer

Naučnik Podataka
Median $118K
IT Tehnolog
Median $108K

Poslovni Analitičar
Median $80K
Poslovne Operacije
$68.3K
Menadžer Poslovnih Operacija
$80.4K
Korisnička Podrška
$35.3K
Investicioni Bankar
$70.4K
Menadžer Proizvoda
$236K
Menadžer Programa
$156K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zions Bancorporation je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $236,175. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zions Bancorporation je $90,200.

