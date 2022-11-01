Direktorijum kompanija
Zinnov Plate

Plate Zinnov kreću se od $1,601 ukupne kompenzacije godišnje za Venture Kapitalista na nižem nivou do $291,450 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zinnov. Poslednja izmena: 11/14/2025

Konsultant za Upravljanje
Median $12K
Softverski Inženjer
$66.7K
Arhitekta Rešenja
$291K

Menadžer Tehničkih Programa
$20.7K
Venture Kapitalista
$1.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zinnov je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $291,450. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zinnov je $20,681.

