Zimmer Biomet Plate

Plate Zimmer Biomet kreću se od $50,736 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Tehničkih Programa na nižem nivou do $197,985 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zimmer Biomet. Poslednja izmena: 11/14/2025

Mašinski Inženjer
Median $100K

Inženjer kvaliteta

Prodaja
Median $85K
Biomedicinski Inženjer
$124K

Poslovni Analitičar
Median $105K
Naučnik Podataka
$78.4K
Dizajner Proizvoda
$66.1K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$177K
Softverski Inženjer
$198K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$102K
Menadžer Tehničkih Programa
$50.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zimmer Biomet je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $197,985. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zimmer Biomet je $101,000.

