Direktorijum kompanija
Zeta Global
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Zeta Global Plate

Plate Zeta Global kreću se od $6,636 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $392,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zeta Global. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $62.6K
Дата Аналитичар
$136K
Дата Сајентист
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Маркетинг Операције
$6.6K
Продукт Дизајнер
$115K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$392K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zeta Global je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $392,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zeta Global je $88,740.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zeta Global

Srodne kompanije

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi