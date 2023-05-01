ZenBusiness Plate

Direktorijum kompanija
Plate ZenBusiness kreću se od $105,470 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $175,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ZenBusiness. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $175K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Аналитичар
$131K
Маркетинг
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт Менаџер
$154K
Програм Менаџер
$159K
Пројект Менаџер
$150K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ZenBusiness je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $175,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ZenBusiness je $152,236.

Drugi resursi