Z Holdings Plate

Plate Z Holdings kreću se od $43,619 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $74,625 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Z Holdings. Poslednja izmena: 11/27/2025

Dizajner Proizvoda
$43.6K
Softverski Inženjer
$74.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Z Holdings je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $74,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Z Holdings je $59,122.

