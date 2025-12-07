Direktorijum kompanija
YouSet
YouSet Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Canada u YouSet kreće se od CA$91K do CA$129K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete YouSet. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$74.9K - $85.2K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$66.1K$74.9K$85.2K$94K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u YouSet?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u YouSet in Canada iznosi CA$129,309 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u YouSet za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$90,955.

