Direktorijum kompanija
Yembo
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Yembo Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Yembo kreće se od $77K do $112K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yembo. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$88.4K - $101K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$77K$88.4K$101K$112K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Dizajner Proizvoda prijavas u Yembo da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yembo?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Yembo in United States iznosi $112,100 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yembo za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $76,950.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Yembo

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Facebook
  • Tesla
  • Pinterest
  • Netflix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yembo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.