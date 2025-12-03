Direktorijum kompanija
Yellow.ai
Yellow.ai Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in India u Yellow.ai kreće se od ₹612K do ₹837K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yellow.ai. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$7.5K - $8.9K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yellow.ai?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Yellow.ai in India iznosi ₹837,299 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yellow.ai za Dizajner Proizvoda poziciju in India je ₹611,592.

Drugi resursi

