Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in South Africa u Yellow Card App kreće se od ZAR 465K do ZAR 662K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yellow Card App. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$30.2K - $34.4K
South Africa
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yellow Card App?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Yellow Card App in South Africa iznosi ZAR 661,626 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yellow Card App za Softverski Inženjer poziciju in South Africa je ZAR 465,381.

