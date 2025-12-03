Direktorijum kompanija
Yellow Card App Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in Nigeria u Yellow Card App kreće se od NGN 7.58M do NGN 11M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yellow Card App. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Yellow Card App in Nigeria iznosi NGN 10,995,411 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yellow Card App za Korisnička Podrška poziciju in Nigeria je NGN 7,576,669.

