Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u YCH Group kreće se od $84K do $115K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete YCH Group. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$91K - $108K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$84K$91K$108K$115K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u YCH Group?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u YCH Group in United States iznosi $115,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u YCH Group za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $84,000.

