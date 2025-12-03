Direktorijum kompanija
YAZIO
YAZIO Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Germany u YAZIO kreće se od €47.1K do €65.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete YAZIO. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$58.9K - $71.3K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$54.3K$58.9K$71.3K$75.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u YAZIO in Germany iznosi €65,893 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u YAZIO za Dizajner Proizvoda poziciju in Germany je €47,148.

Drugi resursi

