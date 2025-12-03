Direktorijum kompanija
Yazaki Mercosul
Yazaki Mercosul Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in France u Yazaki Mercosul kreće se od €51.1K do €71.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yazaki Mercosul. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$63.7K - $74.1K
France
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$58.8K$63.7K$74.1K$82.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Yazaki Mercosul in France iznosi €71,497 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yazaki Mercosul za Menadžer Projekta poziciju in France je €51,069.

