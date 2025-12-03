Direktorijum kompanija
Yardi
Yardi Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in Canada u Yardi kreće se od CA$78.8K do CA$108K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yardi. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$61K - $73.7K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$56.9K$61K$73.7K$77.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yardi?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Yardi in Canada iznosi CA$107,561 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yardi za Korisnička Podrška poziciju in Canada je CA$78,816.

Drugi resursi

