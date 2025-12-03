Direktorijum kompanija
Yara International
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plate

Yara International Menadžer Tehničkih Programa Plate

Prosečna Menadžer Tehničkih Programa ukupna kompenzacija in Spain u Yara International kreće se od €49.4K do €70.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yara International. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$64.6K - $76.6K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Tehničkih Programa prijavas u Yara International da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yara International?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Yara International in Spain iznosi €70,197 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yara International za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in Spain je €49,443.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Yara International

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yara-international/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.