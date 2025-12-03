Direktorijum kompanija
Yara International
  • Analitičar Sajber Bezbednosti

  • Sve Analitičar Sajber Bezbednosti plate

Yara International Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u Yara International kreće se od R$470K do R$643K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yara International. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$92.8K - $110K
Brazil
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$85.7K$92.8K$110K$117K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yara International?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Yara International iznosi R$643,273 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yara International za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je R$469,869.

Drugi resursi

