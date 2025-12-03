Direktorijum kompanija
Y&L Consulting
Y&L Consulting Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Romania u Y&L Consulting kreće se od RON 59.4K do RON 84.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Y&L Consulting. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$15.3K - $18.1K
Romania
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Y&L Consulting?

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Y&L Consulting in Romania iznosi RON 84,307 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Y&L Consulting za Softverski Inženjer poziciju in Romania je RON 59,381.

