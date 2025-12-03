Direktorijum kompanija
Yamaha
Yamaha Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Yamaha kreće se od ₹1.58M do ₹2.21M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yamaha. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$19.3K - $22.7K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$18K$19.3K$22.7K$25.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yamaha?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Yamaha in India iznosi ₹2,206,290 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yamaha za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,584,003.

