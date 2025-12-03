Direktorijum kompanija
Yamaha Mašinski Inženjer Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yamaha. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$10.5K - $12.4K
Vietnam
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$9.2K$10.5K$12.4K$13.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yamaha?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Yamaha in Vietnam iznosi ₫343,226,105 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yamaha za Mašinski Inženjer poziciju in Vietnam je ₫241,750,561.

