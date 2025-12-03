Direktorijum kompanija
Yalo
  • Menadžer Dizajna Proizvoda

  • Sve Menadžer Dizajna Proizvoda plate

Yalo Menadžer Dizajna Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna kompenzacija in Colombia u Yalo kreće se od COP 211.13M do COP 295.07M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yalo. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$57.6K - $69.8K
Colombia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yalo?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju u Yalo in Colombia iznosi COP 295,067,845 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yalo za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju in Colombia je COP 211,126,131.

Drugi resursi

