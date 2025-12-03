Direktorijum kompanija
Yalantis Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in Poland u Yalantis kreće se od PLN 110K do PLN 154K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yalantis. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$32.4K - $39.2K
Poland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yalantis?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Yalantis in Poland iznosi PLN 154,303 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yalantis za Prodaja poziciju in Poland je PLN 110,407.

