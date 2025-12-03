Direktorijum kompanija
Yalantis
Yalantis Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Ukraine u Yalantis kreće se od UAH 984K do UAH 1.43M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yalantis. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$27K - $30.7K
Ukraine
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Yalantis?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Yalantis in Ukraine iznosi UAH 1,434,194 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yalantis za Ljudski Resursi poziciju in Ukraine je UAH 984,489.

Drugi resursi

