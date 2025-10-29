Direktorijum kompanija
Xperi
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plate

Xperi Menadžer Tehničkih Programa Plate

Prosečna Menadžer Tehničkih Programa ukupna kompenzacija in United States u Xperi kreće se od $171K do $238K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xperi. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$183K - $215K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$171K$183K$215K$238K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Tehničkih Programa prijavas u Xperi da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Xperi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Xperi in United States iznosi $237,510 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xperi za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United States je $170,520.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Xperi

Srodne kompanije

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi