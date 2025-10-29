Direktorijum kompanija
Xperi
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Xperi Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in India u Xperi iznosi ₹6.51M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xperi. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹6.51M
Nivo
SDM 3
Osnovna plata
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Bonus
₹781K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Xperi?
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Xperi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a.

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Xperi in India iznosi ₹8,303,372 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xperi za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹6,853,645.

Drugi resursi