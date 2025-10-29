Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u Xperi iznosi ₹4.31M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xperi. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.31M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Xperi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Xperi in India iznosi ₹6,126,445 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xperi za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹4,448,729.

