Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u XPENG Motors 小鹏汽车 iznosi $300K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Ukupno godišnje
$300K
Nivo
L5
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u XPENG Motors 小鹏汽车?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u XPENG Motors 小鹏汽车 in United States iznosi $430,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u XPENG Motors 小鹏汽车 za Softverski Inženjer poziciju in United States je $280,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za XPENG Motors 小鹏汽车

