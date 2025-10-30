Direktorijum kompanija
Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in Netherlands u XPENG Motors 小鹏汽车 kreće se od €43.4K do €60.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands iznosi €60,402 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u XPENG Motors 小鹏汽车 za Prodaja poziciju in Netherlands je €43,366.

