Direktorijum kompanija
XPENG Motors 小鹏汽车
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plate

XPENG Motors 小鹏汽车 Hardverski Inženjer Plate

Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in China u XPENG Motors 小鹏汽车 kreće se od CN¥245K do CN¥348K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CN¥279K - CN¥330K
China
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Hardverski Inženjer prijavas u XPENG Motors 小鹏汽车 da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥639K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Hardverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u XPENG Motors 小鹏汽车 in China iznosi CN¥348,473 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u XPENG Motors 小鹏汽车 za Hardverski Inženjer poziciju in China je CN¥245,446.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za XPENG Motors 小鹏汽车

Srodne kompanije

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi