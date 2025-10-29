Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Brazil u XP iznosi R$112K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete XP. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$112K
Nivo
L3
Osnovna plata
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u XP in Brazil iznosi R$340,295 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u XP za Softverski Inženjer poziciju in Brazil je R$115,363.

