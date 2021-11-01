Xiaomi Plate

Direktorijum kompanija
Plate Xiaomi kreću se od $19,587 ukupne kompenzacije godišnje za Сајберсекјурити Аналитичар na nižem nivou do $522,375 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Xiaomi. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $43.6K
Рачуновођа
$49.8K
Бизнис Операција Менаџер
$124K

Бизнис Девелопмент
$106K
Кастомер Сервис
$24.1K
Хардверски Инжењер
$56.5K
Маркетинг
$197K
Продукт Менаџер
$69.8K
Пројект Менаџер
$45.3K
Продаја
$51.3K
Сајберсекјурити Аналитичар
$19.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$522K
Солушн Архитекта
$236K
Технички Програм Менаџер
$47.1K
ЧПП

Xiaomi最高薪職位是Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level，年度總薪酬為$522,375。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Xiaomi年度總薪酬中位數為$53,899。

