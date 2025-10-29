Direktorijum kompanija
Xero
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • UX Istraživač

  • Sve UX Istraživač plate

Xero UX Istraživač Plate

Prosečna UX Istraživač ukupna kompenzacija in Australia u Xero kreće se od A$87.7K do A$120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xero. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

A$93.9K - A$113K
Australia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
A$87.7KA$93.9KA$113KA$120K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još UX Istraživač prijavas u Xero da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Xero, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane UX Istraživač ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX Istraživač poziciju u Xero in Australia iznosi A$119,644 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xero za UX Istraživač poziciju in Australia je A$87,670.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Xero

Srodne kompanije

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi