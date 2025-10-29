Direktorijum kompanija
Xero
Xero Ukupne Nagrade Plate

Prosečna Ukupne Nagrade ukupna kompenzacija in United States u Xero kreće se od $208K do $295K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xero. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$235K - $268K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$208K$235K$268K$295K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Xero, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ukupne Nagrade poziciju u Xero in United States iznosi $295,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xero za Ukupne Nagrade poziciju in United States je $207,500.

Drugi resursi