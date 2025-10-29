Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

Xero Arhitekta Rešenja Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xero. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

A$165K - A$196K
Australia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
A$152KA$165KA$196KA$209K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Xero, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Xero in Australia iznosi A$208,761 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xero za Arhitekta Rešenja poziciju in Australia je A$152,486.

Drugi resursi