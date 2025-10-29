Direktorijum kompanija
Xero
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Xero Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Canada u Xero iznosi CA$201K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xero. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$201K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Xero, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Xero in Canada iznosi CA$232,790 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xero za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Canada je CA$200,610.

Drugi resursi