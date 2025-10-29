Xero Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in New Zealand u Xero kreće se od NZ$149K po year za Product Manager do NZ$202K po year za Lead Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in New Zealand iznosi NZ$159K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xero. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

+ NZ$99.3K + NZ$152K + NZ$34.2K + NZ$59.9K + NZ$37.7K

Najnoviji podaci o platama

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( NZD ) Osnova | Akcije (god) | Bonus

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Xero, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Xero ?

Koji je raspored vest schedule u Xero ?