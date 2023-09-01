Direktorijum kompanija
Xe.com
Xe.com Plate

Plate Xe.com kreću se od $54,170 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Analitičar na nižem nivou do $58,133 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Xe.com. Poslednja izmena: 11/29/2025

Softverski Inženjer
Median $58.1K
Poslovni Analitičar
$54.2K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Xe.com je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $58,133. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xe.com je $56,151.

