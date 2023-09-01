Xe.com Plate

Plate Xe.com kreću se od $54,170 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Analitičar na nižem nivou do $58,133 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Xe.com . Poslednja izmena: 11/29/2025