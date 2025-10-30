Direktorijum kompanija
X-Team
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

X-Team Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Brazil u X-Team iznosi R$542K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete X-Team. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
R$542K
Nivo
Senior
Osnovna plata
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u X-Team in Brazil iznosi R$621,563 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u X-Team za Softverski Inženjer poziciju in Brazil je R$544,213.

Drugi resursi