Wrk
Wrk Plate

Plate Wrk kreću se od $69,589 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $109,065 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Wrk. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$69.6K
Продукт Дизајнер
$101K
Продаја
$88.1K

Софтверски Инжењер
$73.3K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$109K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Wrk je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $109,065. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Wrk je $88,150.

