Wrike
Wrike Plate

Plate Wrike kreću se od $10,455 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $82,867 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Wrike. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $82.9K
Дата Аналитичар
$64.6K
Технички Писац
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ЧПП

The highest paying role reported at Wrike is Софтверски Инжењер with a yearly total compensation of $82,867. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrike is $64,563.

