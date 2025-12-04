Direktorijum kompanija
WorkWave
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

WorkWave Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u WorkWave kreće se od $80.4K do $117K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WorkWave. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$91.1K - $106K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$80.4K$91.1K$106K$117K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Dizajner Proizvoda prijavas u WorkWave da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u WorkWave?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u WorkWave in United States iznosi $116,620 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WorkWave za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $80,360.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za WorkWave

Srodne kompanije

  • Amazon
  • Coinbase
  • Square
  • PayPal
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/workwave/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.