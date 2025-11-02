Direktorijum kompanija
Workday
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Workday Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in United States u Workday kreće se od $213K po year za M2 do $510K po year za M5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $430K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
M2
Associate Manager
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
Manager
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
Senior Manager
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
Director
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Workday in United States iznosi $569,104 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Workday za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $434,000.

Drugi resursi