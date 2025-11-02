Direktorijum kompanija
Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Workday kreće se od $139K po year za P1 do $579K po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer (SWE) I(Početni nivo)
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
SWE II
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
SWE III
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
Senior SWE
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Bezbednosni softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Produkcijski softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Workday in United States iznosi $578,599 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Workday za Softverski Inženjer poziciju in United States je $255,000.

