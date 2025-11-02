Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Workday kreće se od $139K po year za P1 do $579K po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv