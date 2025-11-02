Workday Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Workday kreće se od $139K po year za P1 do $579K po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer (SWE) I ( Početni nivo ) $139K $120K $12.7K $7.2K P2 SWE II $165K $135K $21.2K $8.8K P3 SWE III $222K $165K $46.8K $9.3K P4 Senior SWE $294K $205K $70.6K $18.1K Prikaži 2 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Workday ?

